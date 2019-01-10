Yalova’da, DynEd afiş ve slogan yarışması ödülleri verildi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen İnternet Üzerinden Yabancı Dil Öğretme (DynEd) projesi kapsamında Yalova’da düzenlenen DynEd Afiş ve Slogan Yarışması’nda dereceye girenlerin ödülleri verildi.

Ödül töreni, Uygulama Oteli Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Dyned Afiş ve Slogan Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ve bu başarıda emeği geçen danışman öğretmenlere çeşitli hediyeler ve başarı belgeleri takdim edildi.Ödül törenine, Yalova İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Çibir, İl DynEd sorumlusu Bahar Akıncı, kurum müdürleri, danışman öğretmenler ve öğrencileri katıldı. DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi’nin daha etkili ve verimli bir şekilde kullanılması hususuna da dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Çibir, “DynEd İngilizce Dil Öğrenme Sistemi’ni etkili ve verimli kullanmak, bilinirlik düzeyini arttırmak ve tüm öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkartarak, güncel slogan ve afiş üretmelerini sağlamak amacıyla ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarımızda düzenlediğimiz DynEd Afiş ve Slogan Yarışması sonuçlanmıştır. Dereceye giren öğrencilerimizi tebrik eder, yarışmaya katılım sağlayan tüm öğrencilerimize ve desteklerinden dolayı eğitim yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ederiz” dedi. Ödül töreni hatıra fotoğrafı çekilerek sonra erdi.

Ödül alan öğrenciler şöyle:

4, 5, 6 ve 7. sınıflar arası

1. Daniela Elif Bakır / 700. Yıl Osmangazi İlkokulu

2. Serdar Küçükuysal / Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi

3. Çağrı Ergen / Çınarcık Gülkent Ortaokulu

Mansiyon: Lucia Ciornii / Çiftlikköy Taşköprü Ortaokulu

Mansiyon: Z. Dilara Ekinci / Çiftlikköy Şehit Abdülhamit Kaya İmam Hatip Ortaokulu

9 ve 10. sınıflar arası

1. Beyza Eyübler / Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

2. Muhammet Kıral / Çiftlikköy Mustafa Kemal Anadolu Lisesi

3. İpek Kaya / Adnan Menderes MTAL

Mansiyon: Şamil Ayberk Sarıçayırlı / Kaşgarlı Mahmut MTAL

Mansiyon: Gözdenur Çetinkaya / Nene Hatun MTAL



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