Yalova’da diyabet hastalarına 1 yılda 2 ton kilo verdirdiler

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, ()-YALOVA’da Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü ‘Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı’ kapsamında 242 diyabet hastasına toplamda bir yılda bin 936 kilogram kilo verdirildi.

Yalova Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı konuyla ilgili açıklama yaptı. Proje kapsamında 2016 yılında Yalova Devlet Hastanesi’nde Diyabet Okulu’nun faaliyetlerine başladığını belirten Kaçıkcı, “Okulumuzda Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar Uzmanı Dr. Müge Özcan, Diyetisyen Mert Aşit, Diyabet Hemşiresi Derya Taşçı tarafından düzenli olarak eğitimler yapılmaktadır. Eğitimlerde genel sağlık bilgileri, diyabet nedir, diyabetin komplikasyonları, ayak bakımı, insülin uygulamaları, evde kan şekeri takibi, beslenmede nelere dikkat etmeleri gerektiği, egzersiz programı, kendi kendine kontrol gibi önemli bilgiler verilmektedir. Diyabet Okulu’na 2018 yılında başvuran diyabet hastası sayısı 327 kişidir. Başvuranlardan 242 kişi obezite sebebiyle diyet programına alınmıştır. Yıl içerisinde Yalova Devlet Hastanesi Diyabet Okulu diyetisyeni Mert Aşit tarafından takip edilen ve sağlıklı zayıflama programına alınan hastalarımız toplamda bin 936 kilo kaybederek doğru planlanan bir beslenme ve tedavi programıyla istenildiğinde neler başarılabileceğini göstermiş oldular. Diyet programıyla birlikte sağlıklı beslenme alışkanlığı edinen diyabet hastalarımızın tedavilerinde de oldukça olumlu dönüşler gerçekleşmiş ve yaşam kaliteleri fark edilir düzeyde artmıştır” dedi.

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