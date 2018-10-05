Yalova’da ‘Beslenme Dostu’ okullara sertifika

YALOVA’da yürütülen Beyaz Bayrak Projesi ve Beslenme Dostu Okul Programı çalışmalarında sertifika almaya hak kazanan okullara sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Yalova’da 34 okul ‘Beyaz Bayrak’ sahibi oldu. 69 okul ise ‘Beslenme Dostu Okul’ olarak ilan edildi.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü kapsamında ilimizde yürütülen Beyaz Bayrak Projesi ve Beslenme Dostu Okul Programı çalışmalarında sertifika almaya hak kazanan okullar için sertifika töreni düzenlendi.

Uygulama Oteli Konferans Salonu’nda yapılan tören İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Sezen, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dt. Kerim Baş, Şube Müdürü Murat Bahadır, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Sami Köseoğlu, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi, Çevre Sağlığı Birimi, Basın ve İletişim Birimi çalışanları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri ve tüm okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

SERTİFİKALARI VERİLDİ

Törende 2017-2018 eğitim-öğretim yılı döneminde yapılan denetimler sonucunda Beslenme Dostu Okul Sertifikası almayan hak kazanan 34 okula ve Beyaz Bayrak Sertifikası almaya hak kazanan 69 okula sertifikaları, beyaz bayrakları ve pirinç levhaları teslim edildi. Törende İl Sağlık Müdürlüğü diyetisyeni Merve Yücel’in Beslenme Dostu Okul Programı ve tanıtımı, Çocuk Gelişim Uzmanı Hale Nur Çanata’nın okul sağlığının geliştirilmesi ve korunması programı sunumları yapıldı.

HEDEFTE TÜM OKULLAR VAR

Törende konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Sezen, yeterli ve kaliteli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilerek toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi konusunda Yalova’da tüm okulların Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul olabilmelerinin önemini vurguladı. Yalova’da Beyaz Bayraklı ve Beslenme Dostu Okul olmaya hak kazanan okul idareci ve öğretmenlere göstermiş oldukları gayret ve titiz çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.



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