Yalova’da, Altınovalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği kuruldu

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()-YALOVA’da Altınovalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği düzenlenen törenle hizmete girdi. İlçede yaşayan gençler tarafından kurulan dernek, Altınova’nın tüm değerlerini koruyup sahip çıkmayı amaçlıyor.

Hürriyet Mahallesi Okullar Caddesi’ndeki dernek binasında gerçekleşen açılışta konuşan Altınovalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Özgür Demirel, “Tek amacımız, ilçemizin tüm değerlerini harmanlayarak Altınova’ya hizmet etmektir” dedi. Yapılan araştırmalara göre Altınova’nın tarihinin Bizans ve öncesine dayandığını ifade eden Demirel, “Çok önemli değerlere sahibiz. Helenapolis Antik Kentimiz var. Osmanlı, devletleşmeye ilk adımını ilçemizde atmış. Osmanlı’nın en önemli devlet adamlarından Hersekzade Ahmet Paşa’nın külliyesi ve kabri ilçemizde. Türkiye’nin tek tapulu gölü Altınova’da. İlçemizde her yöreden insanlar kardeşçe tük vücut yaşıyor. Altınova olarak biz çok zenginiz. Bu zenginliklerimizi koruyarak, ilçemize hizmet edeceğiz” diye konuştu.

“ALTINOVA GÖZ BEBEĞİMİZ”

Altınova’ya hizmet etmenin gururunu yaşadığını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, “İlçemiz adı gibi altın. Tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla, sanayisiyle Altınova sadece bizim değil, ülkemizin göz bebeği. Dünyanın en büyük üçüncü asma köprüsü olan Osmangazi Köprüsü ve Altınova Tersaneleri ilçemizin dünyaya açılan penceresi. 2 kilometrelik sahilimiz ve kadınlar plajımız bölgemizin yaz turizmindeki yeni markası olma yolunda. Başta flamingolar olmak üzere binlerce kuşu misafir eden Hersek Lagünü ve kuş gözlem kulelerimiz, doğa turizmimizin en önemli ayağı olma yönünde. Yeni başlattığımız Tıbbı Aromatik Bitkiler Bahçesi Projemiz ise, ülkemizin en büyük değeri olacak nitelikte bir çalışma. Hersek bölgemizin her karışı tarih. Çoban Kale’miz ise tarihimize açılan yeni bir kapı. Biz Altınova’yı ve Altınovalıları çok seviyoruz. Ve hep birlikte Altınova için çalışıyoruz” diye konuştu.

ALTINOVALI GENÇLERDEN OLUŞTU

Derneğin açılışına Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Demirel başkanlığında kurulan Altınovalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği yönetimi, Fatih Çeviker, Mehmet Teke, Melih Soyçiçek, Adem Gümüşalan, Ercan Palaşoğlu, Hüseyin Argün, Muharrem Özkarabacak, Necip Özkarabacak, Serhat Aykalkan ve Turgut Özel’den oluştu.



FOTOĞRAFLI