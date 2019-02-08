Yalova’da akıllı park “İnkılap” açıldı

YALOVA Belediyesi, atıl durumda olan ve kaldırılan İnkılap Vapuru’nun bir süredir işgal ettiği alana yapılan ve akıllı park kategorisinde olduğu bildirilen “İnkılap Parkı”nı törenle vatandaşların hizmetine açtı.

Yalova Belediyesi tarafından yaptırılan ve akıllı park kategorisinde olduğu bildirilen “İnkılap Parkı” düzenlenen törenle açıldı. Parkın açılış kurdelesini Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile vatandaşlar birlikte kesti.

“FARELERİN YUVASI OLMUŞTU”

Başkan Vefa Salman törende bir konuşma yaparak İnkılap Vapuru’nun atıl vaziyette, açılışını yaptıkları alanda durduğunu söyledi. Salman, “Farelerin yuvası olmuştu. Yalova Belediyesi olarak burayı Yalova’ya, deniz kenarına yakışır bir şekilde tasarladık. İnkılâp Vapuru’nun kaldırılması süreci sıkıntılı bir süreçti. Ama onun altından ekibimiz ile beraber kolayca kalktık. O pisliği buradan kaldırdık. Pisliği buradan kaldırmakla kalmadık; sadece Yalova’ya değil Türkiye’ye örnek bir park haline getirdik. Burası Türkiye’nin ilk akıllı parklarından bir tanesi. Aydınlatması otomatik. Kendi kendine aydınlanıyor. Sulaması yine aynı şekilde otomatik. Havanın nem durumuna göre açılıp kapanıyor. Bu açıdan da Yalova ve Türkiye için örnek bir park” dedi.

“50 YILA DAMGA VURACAK PROJELERİ HAZIRLADIK”

Bundan sonraki süreçte de açılışların devam edeceğini söyleyen Başkan Salman, Yalova için 50 yıllık projeler tasarladıklarını belirtti. Salman, “Yaptığımız projeleri açmaya devam edeceğiz. Geçen 5 yıl gibi bir sürede birlikte yöneteceğiz; sevgiyle büyüteceğiz sloganını yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmet zincirimiz görevi teslim aldığımızdan beri bugüne kadar devam etti; edecek de. Biz hizmetlerimizi bırakacak değiliz. Yalova'yı iyi tanıyan ve iyi bilen bir ekibiz. Yalova’yı çok seven Yalova’ya aşık bir ekibiz. Siyasette klasik bir deyim vardır. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diye. 5 yılda yaptığımız icraatlarımızı anlatmaya devam edeceğiz. Yaptığımız icraatlarımızı yakın zamanda basına anlatacağız. Gelecekteki 10 yıla değil; 50 yıla damga vuracak projeleri de tasarladık. Bütün Yalova’nın çok mutlu olacağına ve keyif alacağına inanıyoruz. Geçtiğimiz seçimlerde bize gösterecekleri teveccühü bu seçimde de göstereceklerine inanıyoruz. Bundan da eminim” diye konuştu.



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