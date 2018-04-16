Yalova’da Açık Kapı Projesi başladı

İÇİŞLERİ Bakanlığı’nca 81 il valiliğinde kamu hizmetlerine kolay erişiminin sağlanması, vatandaş başvurularının hiçbir boşluğa mahal vermeden hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, kamu hizmetlerinin sunumunda memnuniyetin arttırılması maksadıyla uygulanmaya başlanan Açık Kapı Projesi, Yalova’da da hizmet vermeye başladı.

Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, projeyi yerinde inceledi. Açık Kapı Projesi kapsamında vatandaşlar talep ve şikâyetlerini Yalova Valiliği içerisinde oluşturulan Açık Kapı Bankolarında yüz yüze, acikkapi.gov.tr adresinden internet aracılığıyla veya Appstore-Googleplay uygulama marketlerinden indirecekleri “Açık Kapı” mobil uygulamaları ile müracaat edebilecekler. 81 il valiliğinde uygulanacak olan Açık Kapı Projesi, kurumsal konsept ve uygulama standartları belirlenmiş, başvuruların elektronik ortamda kaydedilip ilgili birimlere yönlendirileceği, başvuru sahibinin sürece ilişkin SMS yoluyla bilgilendirileceği, merkezden de takip edilebilecek, politikalar ve yeni hizmet sunum yöntemleri oluşturmak üzere, veri tabanındaki bilgilerin kullanılması suretiyle raporlamalar yapmaya olanak sağlayan bir proje olarak tasarlandı.

Yalova Valiliği’nden projeyle ilgili şu bilgi verildi:

“Açık Kapı Projesi; vatandaş odaklı bir yaklaşım benimseyerek taleplere hızlı ve doğru çözümler üretmeyi, aynı zamanda ziyaret eden dezavantajlı kişilere mihmandarlık hizmeti vermeyi, güler yüzlü çalışanlarıyla tüm vatandaşlarla birebir ve sıcak bir iletişim kurulmasını sağlamayı, İçişleri Bakanlığı’na bağlı kurumlar, yerel yönetimler ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde mümkün olan en fazla konuda hizmet verilmesini sağlamayı, İçişleri Bakanlığınca 180 günlük eylem planı kapsamında devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim ve güveni arttırmayı, başvuruların sonuçlandırma sürelerini hızlandırmak suretiyle hizmetlerde vatandaş memnuniyetini arttırmayı, (vatandaşlarımıza en çok 7 gün içerisinde cevap verilme zorunluluğu bulunmaktadır.) Vatandaşlarımıza talep ve beklentilerinin toplanmasını ve oluşturulacak politikalara esas olmak üzere anlamlandırılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Açık Kapı Projesi kapsamında Valiliğimizin girişine kurulmuş olan Açık Kapı Bankolarında Açık Kapı Sorumlusu olarak İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma Vakfından kendi alanında uzman toplam 5 personel görevlendirilmiştir. Ayrıca Açık Kapı Sorumluları Açık Kapı Projesi’nin amacı ve işleyişi ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek gerekli bilgilendirmeyi yapmışlardır."



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