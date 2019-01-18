Yalova’da 44 bin öğrenci karne aldı

YALOVA’da 2018-2019 eğitim-öğretim yılının 1. dönem sonu nedeniyle Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karne töreni düzenlendi. Yalova’da 44 bin 388 öğrenci karne alarak 15 günlük tatile çıktı. Yalova’da 3 bin 701 öğretmen de yine 15 günlük tatil yapacak.

Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 1. dönem tatili nedeniyle karne töreni düzenlendi. Yalova Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu'nda gerçekleştirilen karne törenine Yalova Valisi Muammer Erol ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun katıldı. Öğrencilere karnelerini ve hediyelerini Vali Erol ile Müdür Tosun verdi. Vali Erol, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Karne töreni sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Vali Erol, 15 günlük tatilde öğrencilerin aileleriyle vakit geçirmelerini istedi. Velilerin de çocuklarıyla bu fırsatı kullanarak bolca vakit geçirmelerini dileyen Vali Erol, öğrencilerin bu süreçte dinlenmesi gerektiğini belirterek, “Ders zaten gördüler. Derse inşallah 15 gün sonra tekrar başlayacaklar. O zamana kadar çocuklarıyla inşallah güzelce vakit geçirsinler. Çocukları tekrar buraya böyle dinlenmiş olarak sağlıklı, zinde getirsinler, öğretmenlerimize teslim etsinler. Biz ikinci dönemi yine böyle güzelliklerle kapatalım” şeklinde konuştu.



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