Yalova’da 23 Nisan coşkusu

ULU Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Yalova’da törenler ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Yalova, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun ve milli egemenliğin ilan edilişinin 98. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadı.

Bu kapsamda 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun’un Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Törene Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Yalova Belediye Başkan Vekili Jülide Güner, Yalova Garnizon Komutanı ve Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Yalova Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fikret Günay, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, CHP İl Başkanı Ertan Şener ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yalova Valisi Tuğba Yılmaz ilk olarak öğrenciler tarafından oluşturulan 23 Nisan konulu resim sergisini gezdi. Törende bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ise, “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır öngörüsüyle tutuşturulan bağımsızlık meşalesi, 23 Nisan 1920’de Anadolu’nun dört bir yanını aydınlatan bir güneş haline gelmişti. Işığını, vatana gönül verenlerin gayretinden, azminden, kararlılığından, birlik ve beraberliğinden alan bu güneş bir dirilişin müjdecisiydi. İşte o diriliş ruhu, vatan, millet, bayrak sevgisi, bağımsızlık tutkusu bir milleti şaha kaldırdı. Bu şahlanışın adı; birlik ve beraberlikti, Milli Mücadeleydi, Kurtuluş Savaşıydı, ulusal egemenlikti, demokrasiydi, sevgiydi, kardeşlikti, barıştı, Türkiye’mizin aydınlık yarınlarıydı” dedi.

Müdür Tosun, öğrencilere de sesledi. Müdür Tosun, “Unutmayınız ki sizler, bu ülkenin bu milletin geleceğini şekillendirecek en önemli, en değerli varlıklarımızsınız. Büyük bir medeniyetin ve muhteşem bir tarihin sahibi olduğunuzu unutmadan milli ve manevi değerleriniz, yolunuz olsun. Yerelden ulusala, ulusaldan evrensel değerlere ulaşın. Geleneğinizi koruyarak modernleşin. Gayret ve samimiyet içinde çalışın. Ben değil, biz kavramını öne çıkarın. Tarihinizi ve ceddinizi iyi belleyin. Bugün insanlığın ortak hayali barış ve huzur dolu bir dünyada yaşamaktır. Bu dünyayı yüreklerindeki sevgi tomurcukları ile yeşertecek olan çocuklarımızın her türlü olumsuzluktan uzak, sevgi ve güven dolu bir ortamda yetiştirilmesi noktasında üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Sahip olduğunuz hakların farkındalığı ile daha nice bayramlar yaşayabilmeniz yolunda çabamızı eksik etmeyeceğiz. Çocuklarımızın, okuyan-araştıran, soran-sorgulayan, yenilikçi, bilim ve teknolojiyi yararlı bir şekilde kullanan, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştiklerini gördükçe sevincimiz ve heyecanımız daha da artmaktadır. Bu duygularla 23 Nisan’ı çocuklarımıza armağan eden başta devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Meclisimizde kuruluşundan itibaren hizmeti geçen tüm büyüklerimizi, aziz şehitlerimizi minnetle ve hürmetle yad ediyorum.

Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 98. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Başarılı öğrencilere ödüllerini Vali Yılmaz, Komutan Gedik, Milletvekili Demirel, Başkan Vekili Güner ve Başsavcı Vekili Günay takdim etti.

Törende bir de öğrencilerden oluşan halk oyunları ekipleri gösteriler yaptı. Törende; Yalova’ya Güney Kore’den gelen öğrenciler ise büyük ilgi gördü.



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