Yalova’da 2018’de 5 bin 647 kişi işe yerleştirildi

YALOVA’da İŞKUR tarafından 2018 yılı sonu itibariyle ilave istihdam teşvikleri ile 4 bin 242 kişi işe yerleştirildi. Yerel yönetimler ve kamu kurumları işbirliği alanında düzenlenen programlar ile toplamda bin 405 ilave istihdam da sağlandı. Toplamda Yalova’da 2018 yılında 5 bin 647 kişi işe yerleştirildi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) 2019 yılı 1. olağan toplantısı, Yalova Valisi Muammer Erol’un başkanlığında, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk, Yalova Belediyesi, İl Özel İdare, Yalova Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yalova Üniversitesi, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü, oda başkanları, sendika ve MARKA temsillerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda, 2018 yılı İİMEK toplantısında alınan kararlar doğrultusunda yapılan faaliyetler değerlendirildi. 2019 yılı gelecek dönem istihdam ve mesleki eğitime yönelik yapılacak çalışmalar görüşüldü.

AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMIYLA 4 BİN 242 İŞE GİRDİ

2018 yılı faaliyet raporuna göre şu bilgiler paylaşıldı;

“İŞKUR tarafından 633 aktif işgücü programı düzenlenmiş olup, toplamda 1.529 kişi bu programlardan faydalanmıştır. İşbaşı eğitim programlarından yıl içerisinde toplamda bin 4 kişi faydalanmıştır. Düzenlenen aktif programlara harcanan ödenek miktarı 3.294.825,95 TL’dir. İŞKUR tarafından 2018 yılı sonu itibariyle ilave istihdam teşvikleri ile toplamda 4 bin 242 kişi işe yerleştirilmiştir.

BİN 405 İLAVE İSTİHDAM

2018 yılı içerisinde Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm okulların temizliği ve güvenliği, İl Müftülüğüne bağlı cami ve Merkez Kur’an kurslarının temizliği, İl Özel İdaresi ile çevre temizliği, Orman İşletme Müdürlüğü ile ağaçlandırma, Atatürk Araştırma Enstitüsü ile restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması ve yerel yönetimler ve kamu kurumları işbirliği alanında düzenlenen programlar ile toplamda bin 405 ilave istihdam sağlanmıştır.

2019 yılı Ocak ayı itibariyle 400 kişilik 24 TYP programı başlatılmış olup, yine 14-18 Ocak arası başvuruları devam eden 14 program ile 400 kişi daha TYP kapsamında 6 Şubat 2019 itibariyle işbaşı yapacak. TYP katılımcıları 24 Ocak 2019 tarihinde yapılacak noter kurası ile belirlenecek.

24 BİN 304 KİŞİYE DANIŞMANLIK

İŞKUR iş ve meslek danışmanlarınca 19 bin 431 kişiye yönelik bireysel danışmanlık, 4 bin 873 kişiye grup görüşmesi kapsamında iş arama becerileri ve meslek seçiminin önemi konularında eğitim, toplamda 24 bin 304 kişiye yönelik danışmanlık hizmeti verildi.

14 MİLYON TL İŞSİZLİK MAAŞI VERİLDİ

2018 yılı sonu itibariyle kendi kusuru dışında işten çıkarılan 2 bin 684 işsize yönelik işsizlik ödeneği bağlanmış olup, işsizlik sigortasından faydalanan işsizlere çalışma süresi ile doğru orantılı olarak 6 ay ile 10 ay arası sürelerde yapılan ödemelerde toplam 14 milyon 856 bin 396 TL kaynak aktarıldı.

İŞKUR tarafından 2018 Yılı Yalova İli İşgücü Piyasası Araştırma Raporu hazırlanmış olup rapor İŞKUR internet (www.iskur.gov.tr) sayfasında kullanıcıların erişimine sunuldu. İŞKUR ve Yalova Üniversitesi işbirliği ile 26 Şubat 2019 tarihinde Meslek Yüksek Okulu bünyesinde kariyer günü düzenlemesi planlandı. İŞKUR, KOSGEB ve Yalova Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığı ile 2019 yılı içerisinde 12 grup girişimcilik eğitimleri düzenlenmesi planlandı. 100 günlük eylem planı kapsamında üniversiteden yeni mezun 25 genç katılımcı işe ilk adım projesine başlatılmış, İşte Anne Projesi kapsamında ise 6 anne ile işbaşı eğitim protokolleri imzalanarak projeden faydalandırılmıştır.”



FOTOĞRAFLI