Yalova’da 2018 yılında bin 57 çift evlendi

YALOVA’da 2018 yılsonu verilerine göre Yalova Belediyesi Evlendirme Memurluğu’na toplam bin 57 çift başvuru yaptı. En dikkat çekici olan ise geçtiğimiz yıllara göre yabancıların evlendirme memurluğuna başvurularındaki artış oldu.2017 yılında yabancıların başvuru sayısı 27 iken 2018 yılında ise 123 olarak açıklandı.

EN FAZLA NİKAH EYLÜL AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstatistikî verilere göre Yalova Belediyesi Evlendirme Memurluğu’na başvuran çiftlerin nikahlarını en çok eylül ayı içerisinde kıydırmak istediği gözlendi. Eylül ayında 157 çift evliliğe adım atarken bunu 154 çiftle temmuz ayı takip etti. İlk iki sırayı paylaşan eylül ve temmuz aylarını 131 çiftle ağustos, 108 çiftle nisan, 92 çiftle mayıs ve 78 çiftle ekim ayı izledi.

BAŞKAN SALMAN 100’DEN FAZLA ÇİFTİN NİKAHINI KIYDI

Çiftlerin isteklerini geri çevirmeyen ve bu doğrultuda nikahları bizzat kendi kıyan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, 2018 yılı içerisinde 100’den fazla çiftin mutluluklarına ortak oldu. Bu nikâhlar arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı Bursa Nilüfer Belediyesi’nin 4 dönemdir Belediye Başkanlığı görevini yapan Mustafa Bozbey’in kızı Side Bozbey ile Yalova’nın iş adamlarından Ercan Gürer’in oğlu Mertcan Gürer’in de nikâh akitlerini Başkan Salman yaptı. Bir diğer göze çarpan nikah ise Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un katıldığı Fenerbahçe kongresinde konuşması ile fenomen haline gelen Hasan Doğan ve Rabia Üstün çiftinin nikah akitlerini de Başkan Salman gerçekleştirdi.



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