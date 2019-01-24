Yalova’da 10 bin TL ödüllü şehir logosu yarışması

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()-YALOVA Valisi Muammer Erol’un himayelerinde Yalova kimliği adı altında faaliyet gösteren herkesin kullanabileceği, değerlerini ön plana çıkartan şehir logosu için yarışma düzenleniyor. Yarışmada seçici kurulun belirlediği logolar halkın oyuyla seçilecek. Yapılan açıklamada Yalova’nın tüm değerlerini yansıtacak olan logo yarışmasında birinciye 10 bin TL ödül verileceği bildirildi.

Yalova Valiliği tarafından şehrin tanıtımına katkı sunacak bir logo yarışması düzenleniyor. Birinciye 10 bin lira ödülün verileceği yarışma ile ilgili kamuoyu bilgilendirildi. Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri başta olmak üzere, ‘Yalova’ kimliği altında faaliyet gösteren resmi ya da özel bütün paydaşların, arzu etmeleri halinde her türlü iş ve işlemlerinde kullanmalarını sağlamak üzere, kentin değerlerini ön plana çıkartan bir logo tasarımı gerçekleştirmek ve bu sayede şehrin tanıtımına katkı sağlamayı amaçlayan yarışmada eserlerin Valilik makamınca belirlenen ve Valilik, Belediye, Üniversite ile kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinden müteşekkil bir heyet tarafından değerlendirilecek.”

Yarışma için son başvuru tarihinin 15 Nisan olduğu, seçici kurulun değerlendirmeyi ise 17-26 Nisan tarihleri arasında yapacağı, logonun halk oylamasına ise 29 Nisan ile 20 Mayıs tarihleri arasında sunulacağı bildirildi. Yarışma sonucu birinciye 10 bin TL, ikinciye 5 bin TL ve üçüncüye ise 2 bin 500 TL ödül verilecek.

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