Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli: “Yalova’da tarım bitiyor”

Süheyla GÖZDERELİLER/ YALOVA, () - YALOVA Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, bir dönem İstanbul’u besleyen Yalova’da tarım sektörünün,yükselen fiyatlar ve tarım alanlarının giderek yok olması nedeniyle bitme noktasına geldiğini söyledi. Beşli, “Bir ülke, üretmediği sürece yok olmaya mahkûmdur” dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Yalova’da da tarımsal üretimin giderek düştüğünü dile getiren Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, Yalova’nın eski günlerini mumla arar hale geldiklerini söyledi. Beşli, “Yalova’da tarım her geçen azalıyor. Tarımcılıkta sıkıntılar diz boyu değil insan boyunu geçti” şeklinde konuştu.

“TARIMDA KENDİNE YETEMEYEN BİR ÜLKEYİZ”

Beşli, “Bir ülke üretim yapmadığı sürece, üretmediği sürece yok olmaya mahkûmdur. Özellikle tarımda üreten bir ülke olmazsak, yok olmaya mahkûmuz. Bu öyle bir boyut ki, insanlar için yaşam bir şekilde devam eder ama bu yaşamı refah ve huzurlu bir şekilde sürdürmek üretime bağlıdır. Önümüzdeki günlerde sırf bu tarımsal fiyatlar nedeniyle suç oranı da artacak. Asgari ücret ortada. Domatesin kilogramının 8 lira olduğu bir yer olduk. Her geçen gün bizi zor günler bekliyor. Bu zor günler nasıl oluşuyor? 2002-2003 yılında kendi kendine yetebilen bir ülkeydik tarım platformunda. Şu an ise en son sıralardayız. Kendine yetemeyen bir ülkeyiz maalesef. Et, hububat, tohum hep yurt dışından geliyor” diye konuştu.

“TARIMDAKİ SIKINTI İNSAN BOYUNU GEÇTİ”

Tarımda yaşanan sıkıntıların her geçen gün arttığını söyleyen Beşli, “Şu anda bütün üreticilerimiz bankalara borçlu. Devlet bankaları kredi vermiyor. Özel bankalara borçlanıyoruz. Yalova’da çiftçi sayısı her geçen gün azalıyor buna paralel tarım alanları da azalıyor. Bire bir şahit olduğum insanlar var. Senelerdir borcun altından kalkamıyorlar, bu kez yerlerini satıyorlar, borçlarını bu şekilde ödemeye çalışıyorlar. Bu işin altından kalkamıyoruz. Nereye kadar böyle gidecek? Bir dönem patates soğan pahalılaştı. Şimdi de patates ve soğan çok ekildi, onların fiyatı düştü. Onların planlamasını yapmazsan olacağı bu. Kimse bize bir şey anlatmasın. Her geçen gün tarımda yaşanan sıkıntılar büyüyor. Zenginlerin yatlarında sırf zevkleri için kullandıkları mazottan alınan ücret, çiftçiden alınan ücretin 4’te 1’i. Asıl devletin ücreti onlardan daha yüksek alması lazım. Ama maalesef çiftçinin feryadını duyan yok. Gün gelir o güvenilen dağlara kar yağar. İnsanlar da sabır taşı. Tarımda yaşanan sıkıntı diz boyu falan değil, insan boyunu geçti. İnsanların nefes alacak halleri yok. Her yere borç var. İnsanlar tarlaya çıkmak dahi istemiyorlar” diye konuştu.

YALOVA’YA DENETLEME ÇAĞRISI!

Adana’da bir ilçe belediye başkanının pazarı denetlediği gibi Yalova’da da denetimin yapılması gerektiğini söyleyen Beşli, “Ekonomik durumu bahane ederek fırsatçılık yapanlar da var. Çiftçiden domatesin kilosu 1 liraya 2 liraya çıkıyor. Ancak aracılar 1’e 10 katıyor. Pazarda vatandaşlar 7-8 liraya domates yiyor. Adana’da yapılan denetim gibi Yalova’da da yapılmalı. Birileri bu işi fırsat biliyor. Bir şekilde üretimi kontrol altında tutmak lazım. Planlama yapılırsa bu furyanın önüne geçilmiş olur. Bunu devlet denetleyecek. Niye domates yükseldi? Çünkü çiftçi domates ekmiyor. Hani mazota yüzde 50 destek vardı nerede bu destek? Çiftçinin feryadını duyan yok. Bu insanlar bir yerde sabır taşı” dedi.



