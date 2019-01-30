Yalova'ya yeni sebze-meyve hali

YALOVA -Bursa yolundaki Yalova Belediyesi Yaş Meyve ve Sebze Hali’nin yetersiz kalması nedeniyle yeni hal binası Elmalık/Kazımiye yolunda inşa edilecek.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, kahvaltılı toplantıda hal esnafı ile bir araya gelerek, projenin detaylarını paylaştı. Hal esnafının fikirlerini ve görüşlerini aldı. Toplantıda Başkan Yardımcısı Halit Güleç de hazır bulundu.

ÇALIŞMALAR KISA SÜREDE BAŞLAYACAK

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, hal esnafına müjdeyi vermesiyle birlikte çalışmaların kısa sürede başlatılacağını bildirerek bir takım açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili esnafı bilgilendiren Başkan Salman, “Yeni oluşturacağımız alan şehir ekonomisine büyük bir katkı sağlayacak. Projemiz hazır, maket olarak Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde sergileniyor. Esnafımızın mağdur olmaması adına “Yalova Belediyesi Yaş Meyve ve Sebze Hali” projesini en kısa sürede tamamlayarak, halkımızın hizmetine açmış olacağız. Böylelikle çevre illerden de vatandaşlar mal almaya Yalova’ya gelecek” dedi.

40 DÖNÜME İNŞA EDİLECEK

Yalova Belediyesi tarafından yapımına başlanacak Yaş Meyve ve Sebze Hali, 40 dönüm arsaya inşa edilecek. İçerisinde her biri 152 metrekareden oluşan 52 adet işyeri, 2 adet otopark, sosyal tesis, dinlenme alanları, idari bina, künye kontrol merkezi, boş kasa alanı ve soğuk hava deposu yer alacak.



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