Yalova Valisi Erol, yılbaşı güvenlik tedbirlerini açıkladı

YALOVA Valisi Muammer Erol, yılbaşı güvenlik tedbirlerini açıkladı.

Vali Erol, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Erol, Yalova’da yeni yılın huzur ve güven ortamı içerisinde geçirilmesi için kaymakamlıklar, belediyeler, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, defterdarlık, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Yalova İl Müdürlüğü, İl Telekom Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünce sağlanan hizmetlerin aksamaması için gereken tedbirlerin alınacağını belirtti.

Erol, “Bu konuda herhangi bir aksaklığa meydan vermeyecek şekilde yeterli sayıda nöbetçi memur bulundurulacak olup tatil süresince muhtemel aksaklıklara karşı vatandaşlarımız istek ve şikâyetlerini aşağıdaki telefon numaralarına bildireceklerdir” dedi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü: 0226 814 77 00 - 0 226 814 77 10

Elektrik arızaları için;

Uludağ Elekt. Dağt. A.Ş. Yalova İl Müd. Elekt. Arıza: 186

Belediye hizmetleri için;

Yalova Belediye Başkanlığı: 153 - İskele Zabıta 0226 814 10 68

Kadıköy Belediye Başkanlığı: 833 85 70

112 Acil Çağrı Merkezi için;

Sağlık Acil, Polis İmdat, Jandarma İmdat, AFAD, Orman Yangın İhbar, İtfaiye: 112

Sağlık hizmetleri için;

Yalova Devlet Hastanesi: 444 69 77 – 0226 811 52 00 - 01

Emniyet ve asayiş hizmetleri için;

İl Jandarma Komutanlığı: 0226 825 39 08

İl Emniyet Müdürlüğü: 0226 811 30 00 - 01