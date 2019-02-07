Yalova Valisi Erol, oda başkanları ile toplantı yaptı

YALOVA Valisi Muammer Erol, oda başkanları ile bir araya geldi.

Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığındaki toplantıya Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, Ticaret İl Müdürü Alpaslan Tunal, Sanayi Teknoloji İl Müdürü Ayın Bakoğlu, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birlik Başkanı Hüseyin Çetin, esnaf ve sanatkârlar oda başkanları ile akademik oda başkanları katıldı.

Toplantıda kentin ekonomik ve ticari hayatında yaşanan gelişmeler görüşülerek değerlendirildi. Yalova’da ticaret ve sanayi ile uğraşan üyelerin oda başkanlıklarına iletmiş oldukları sorunları ve talepleri, çözüm önerileri toplantıya katılan oda başkanları tarafından valilik makamına iletildi.

Toplantıda belirtilen görüş ve önerilerin ilgili kurum müdürlüklerine aktarılacağı belirtildi. Bu toplantının belirli periyotlarda yapılması ve çözüm odaklı hızlı kararlar alınabilmesi adına ilgili kurum müdürlüklerinin de sonraki toplantılara katılım sağlaması yönünde görüş birliğine varıldı.



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