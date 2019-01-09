Yalova Valisi Erol: “Basın, demokrasinin temel taşlarından biridir”

YALOVA Valisi Muammer Erol, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Görsel, işitsel ve yazılı basının halkın bilgilendirilmesi, demokrasi kültürünün yerleşmesi, toplumsal farkındalığın artması sürecinde önemli bir rol üstlendiğini ve üstlenmeye de devam edeceğini belirten Vali Erol, “Basın, demokrasinin temel taşlarından biridir. Demokrasinin güçlenmesinin yolu, basının özgürce çalışmasını sağlamaktan geçmektedir” dedi.

Vali Erol, mesajında şu ifadeleri kullandı; “Gazetecilik; fedakârlık, sorumluluk ve bilgi birikimi isteyen son derece kritik öneme sahip bir meslektir. Milli mücadele yıllarında Türk basını, milli birliğin ve beraberliğin sağlanmasında, düşman işgaline karşı ülkenin sesi olmuştur. Haberleri doğru ve tarafsız bir şekilde ortaya koyan basınımızın, toplumun bilgilenmesinde, bilinçlenmesinde, toplumsal barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli payı bulunmaktadır. Ülkemizin ve kentimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran, vatandaşla devlet arasında köprü görevi üstlenen basın mensuplarımızın yapmış oldukları haber, yorum ve görüşleri; çalışmalarımıza önemli faydalar sağlamaktadır. Milletimizin ortak sesi olmanın ötesinde, kamuoyunun vicdanını temsil eden ilkeli ve dürüst yayıncılık prensiplerinden ödün vermeyen, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen her koşulda kamuoyunu aydınlatmak için büyük bir özveriyle çalışan, yerel ve ulusal basınımızın güzide temsilcilerinin ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor; görevleri başında yaşamlarını yitiren, basın emekçilerini de saygı ve minnetle anıyorum.”



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