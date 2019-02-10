Yalova Valisi, Altınova’yı gezdi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()-YALOVA Valisi Muammer Erol, Altınova’yı ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu. Vali Erol’a Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel ve il protokolü eşlik etti.

Yalova Valisi Muammer Erol, Altınova’da ilk olarak İlçe Kaymakamlığını ziyaret etti. Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit’ten brifing alan Vali Erol, ardından Altınova Belediyesi’ni ziyaret etti. Altınova Belediyesi’nde Belediye Başkanı Dr. Metin Oral tarafından Vali Erol’a yapılan çalışmalar ve projeler hakkında brifing verildi. Yalova Valisi Muammer Erol ve beraberindekiler, Altınova Belediyesi’nden sonra Hersek Bölgesi’ni ziyaret etti.

Hersek’te Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) katkılarıyla yapımı gerçekleştirilen Altınova Belediyesi Kuş Gözlem Kulesi ile Doğa Tanıtım ve Eğitim Merkezi’ni ziyaret eden Vali Erol ve beraberindekiler, Altınova Belediyesi tarafından Osmanlı mimarisine uygun olarak yaptırılan Hersek muhtarlık binasında vatandaşlarla bir araya geldi. Buradan sonra Hersekliler Kültür ve Dayanışma Derneği’ne de ziyaret gerçekleştiren Vali Erol, ‘Hersek Fotoğrafları’ sergisini gezdi. Hersek Güreş Sahası’nı da inceleyen Vali Erol, Hersek güreşleri hakkında Başkan Oral’dan bilgi aldı.

Dilburnu İstasyon Komutanlığı’nı da ziyaret eden Vali Erol, burada tarihi deniz fenerini de inceledi. Vali Erol ve beraberindekiler, Altınova ziyaretini Soğuksu Köyü’ne yaptığı ziyaretle sonlandırdılar.

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