Yalova Üniversitesi’nde aşure ikramı

YALOVA Üniversitesi, 2018-2019 akademik yılını aşure ile karşıladı. Üniversitenin tüm yerleşkelerinde öğrenci ve personele dağıtılan aşurenin, ülke birliğine ve bereketine katkı sağlaması temenni edildi.

Yalova Üniversitesi, 2018-2019 akademik yılının başlangıcına denk gelen Muharrem ayı dolayısıyla tüm yerleşkelerinde öğrenci ve personele aşure dağıttı. Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Öksüz ve Prof. Dr. Derya Güroy ile Genel Sekreter V. Sayim Oral’ın da aşure dağıttıkları programa, üniversite personeli ve öğrenciler ilgi gösterdi. Günün önemine dair açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Cebeci, bakliyat ve kuru meyvelerin karışımından yapılan ve İslam kültüründe önemli bir yeri olan aşure tatlısının, ülkemizin birlik ve bereketine katkı sağlaması dileklerinde bulundu. Öğrencilerin ve tüm personelin 2018-2019 akademik yılını da tebrik eden Rektör Cebeci, başarı dileklerini ileterek dönem boyunca istedikleri her zaman üniversite yönetimine ulaşabileceklerini ifade etti.

İlk ders gününde aşure ikram edilen öğrenciler de duydukları memnuniyeti dile getirdi. Aşure ile karşılanmanın kendileri için bir sürpriz olduğunu ifade eden öğrenciler, hem üniversite yönetimiyle hem de arkadaşlarıyla sohbet etme imkanı buldu. Yalova Üniversitesi’ne yeni yerleşen öğrencilerin de kurumu daha yakından tanıdığı programa birlik ve beraberlik havası hakim oldu.



FOTOĞRAFLI