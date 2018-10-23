Yalova Üniversitesi ile İŞKUR arasında işbirliği protokolü imzalandı

YALOVA Üniversitesi ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Yalova İl Müdürlüğü arasında öğrencilerin mesleki deneyimlerinin artırılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Yalova Üniversitesi Rektörlüğü’nde düzenlenen protokolün imza töreni Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Öksüz ve Prof. Dr. Derya Güroy ile İŞKUR İl Müdürü Erhan Dede’nin katılımıyla gerçekleşti. Öğrencilerin mesleki yaşamlarına iyi bir başlangıç yapabilmeleri amacıyla düzenlenen protokolün kapsamında öğrencilere özgeçmiş hazırlama, iş arama becerileri ve işverenle mülakat teknikleri gibi konularda eğitimler verilecek. Protokol kapsamında iş yaşamına adım atmak isteyen öğrencilerin bilgileri, İŞKUR tarafından kayıt altına alınacak ve bu öğrenciler uygun programlara yönlendirilecek. Ayrıca İŞKUR yetkilileri, işverenlerden gelen talepleri de mevzuat çerçevesinde öğrencilerle eşleştirecek ve böylelikle öğrenciler meslek sahibi olacak.

İŞKUR İRTİBAT NOKTASI KURULACAK

Yalova Üniversitesi ile İŞKUR arasında imzalanan protokole göre üniversite bünyesinde İŞKUR irtibat noktası da hizmet verecek. Öğrenciler, irtibat noktasında görev yapacak iş ve meslek danışmalarından istihdam seçenekleri hakkında bilgi alabilecek. Ayrıca öğrenciler, işbaşı eğitim programı ve girişimcilik eğitim programı gibi aktif işgücü hizmetlerinden de yararlanabilecek.

Bu uygulama ile beraber öğrencilerin teorik bilgilerinin geliştirilmesi ve mesleki deneyimlerinin arttırılması amaçlanıyor.

FOTOĞRAFLI