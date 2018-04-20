Yalova Ticaret ve Sanayi Odası 'Yine Becan' dedi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()-YALOVA Ticaret ve Sanayi Odası’nın (YTSO) geçtiğimiz hafta seçimle belirlenen meclis üyeleri yaptıkları ilk toplantıda Tahsin Becan’ı yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçti. YTSO Meclis Başkanı ise Muğlim Bağatar oldu.

YTSO meclis üyeleri ilk meclis toplantısında “Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Delegeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri, Meclis Başkan ve Yardımcıları ile Meclis Kâtip üyesi” seçimlerini gerçekleştirdi.

Yönetim kurulu başkanlığı yarışında Tahsin Becan ve Muhammet Sarıoğlu’nun listeleri yarışa girdi. Yapılan oylama sonucu mavi listeden Becan 18 oy, beyaz listenin adayı Sarıoğlu ise 16 oy aldı. Böylelikle mevcut başkan Becan yeniden başkanlığa seçilmiş oldu. YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan’ın yönetim kurulu Cemil Demiryürek, Kenan Engin, Hakan Gençer, Sabahattin Çetin, Özkan Şenel, Özgür Çavuşoğlu, Kazım Demirtaş, Adem Gülsün isimlerinden oluştu.

Meclis Başkanlığı seçimine ise beyaz listeden Rezan Dikici, mavi listeden de Muğlim Bağatar aday oldu. Oylama sonucu 17 oy alan Bağatar yeni meclis başkanı seçildi. Dikici ise 16 oyda kaldı. Meclis başkan yardımcıları Bahadır Güner ve Koray Girgin seçilirken, Meclis Katip üyesi İhsan Yılmaz oldu.

TOBB delegesi seçiminde ise yine iki liste yarışa girdi. Yarışı mavi liste 15’ karşı 16 oyla kazandı. Yeni TOBB delegeleri Cemil Demiryürek, Abubekir Yılmaz, Birol Yalçınkaya, Güney Kartal ve İhsan Yılmaz isimlerinden oluştu. Yeni disiplin kurulu üyeleri ise Tufan Bilgiç, Seyfettin Bingül, Aşkın Körükçü, Yalçın Oral, Halil Aşkın ve Ümit Gezer oldu.

Seçim sonrası açıklama yapan YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, “İyisiyle, kötüsüyle gerçekten seviyeli bir seçim geçirdik. Bu yarışın kaybedeni yok. Hep beraberiz. Yolumuza devam edeceğiz. Hep beraber, kimseyi dışlamadan devam edeceğiz. Bu zaferi, rahmetli olan geçmiş dönem yönetim kurulu üyelerinden Ramazan Kaan Saruhan’a armağan ediyoruz” dedi.

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