Yalova Kent Müzesi, 2018’de 13 bin 587 kişiyi ağırladı

YALOVA’nın geçmişten günümüze tarihinin anlatıldığı Yalova Kent Müzesi’ni 2018 yılında toplam 13 bin 587 kişi ziyaret etti. Kent Müzesi’nde en fazla yoğunluk ekim ayında 3 bin 332 kişinin ziyaretiyle oldu. Ayrıca 22 serginin açılışının yapıldığı Kent Müzesindeki sergileri gezmek için gelen ziyaretçi sayısı ise 10 bin 120 oldu.

Yalova Belediyesi, gerçekleştirdiği etkinliklerinin yanında diğer kurum ve kuruluşlar ile kişisel yapılan organizasyonlara da destek vererek Kent Müzesine olan ilgide artış yaşanmasını sağladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği müze ziyaretini 2018 yılının resmi kayıtlarına göre toplam 13 bin 587 kişi gerçekleştirdi. Müzeyi ziyaret eden vatandaşlar en fazla ekim ayını tercih etti. Ekim ayı verilerine göre toplam 3 bin 332 kişi müzeyi gezerken en az ziyaret ise ağustos 2018’de 342 kişiyle oldu. 2018 yılında toplam 13 bin 587 ziyaretçiyi ağırlayan Kent Müzesini gezenler arasında toplam 289 yabancı uyruklu vatandaş da yer aldı.

2018 YILINDA 22 SERGİ AÇILDI

Müze olma özelliğinin yanı sıra birçok serginin de yapıldığı Yalova Kent Müzesi Sergi Salonu’nda toplam 22 etkinlik gerçekleştirildi. Açılan bu sergilere ise 10 bin120 kişi iştirak etti. Sergiler arasında en fazla ilgiyi ise Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen ‘Yirmi Dokuz Ekimler’ isimli sergisi gördü. 28 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında açılan sergiyi toplam 2 bin 140 vatandaş gezdi. Bu sergiyi, Halk Eğitim Merkezi sergisi 1195 kişiyle takip etti.



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