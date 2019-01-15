Yalova İtfaiyesi, 1 yılda bin 312 çıkış yaptı

YALOAV Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2018 yılı içerisinde toplam bin 312 görev çıkışı yaptı. Trafik kazaları, yangın, su baskını, kurtarma gibi olayların dışında ekipler, oluşan olumsuz hava şartlarından dolayı kar yağışlarında da önemli bir görev üstlendiler.

Yalova’nın rakım olarak yüksek kesiminde bulunan Paşakent Mahallesi başta olmak üzere, il merkezindeki tüm mahallelerde kar küreme çalışmalarına katılan Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, bölgede bulunan ilçe, belde ve şehir dışında bulanan olaylara da anında müdahale ettiler.

Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2018 yılı içerisinde 356 yangına, 65 su baskınına ve 92 trafik kazasına müdahalede bulundu. Aynı yılda 9 yol yıkama ve tuzlama çalışması, 45 arazözle su verme, 263 yangın güvenlik kontrolü yapan ekipler, 482 kurtarma faaliyetini de başarıyla tamamladı. Böylelikle 2018 yılında toplam bin 312 olaya müdahale edildi.

TÜRKİYE’NİN EN HIZLI EKİBİNE SAHİP

Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri toplam 13 araç, 65 personelle 24 saat mesai kavramı gözetmeksizin halkın huzuru ve refahı için çalışıyor. Yalova’da en uzak mesafeye 5 dakika gibi kısa bir zamanda ulaşan ekipler, Türkiye’nin en hızlı itfaiye kadrosuna sahip.

3 BİN KİŞİYE YANGIN GÜVENLİK DERSİ VERİLDİ

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 yıl içinde toplam 3 bin kişiye yangın güvenlik dersi verildi. Üniversite öğrencileri, okullar, hastane çalışanları ve diğer kamu kuruluşları itfaiye personeliyle tanıştı, araçlar tanıtılarak haber merkezinin işleyişi gösterildi. Bunların yanı sıra 112 ihbar hattının nasıl kullanılacağı anlatıldı. 112’nin amacı dışında gereksiz meşgul edilmemesi gerektiği ekipler tarafından ders verilerek bilgilendirildi.



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