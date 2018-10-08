“Yalova ikinci Fethiye olacak”

Yalova Belediyesi ile Yalova Havacılık ve Spor Kulübü Derneği’nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu Havacılık Festivali, Yalova Paşaköy mevkiinde düzenlendi. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın da katıldığı festivalde çevre illerden gelen yüzlerce insan, havacılık sporunu gerçekleştirmek üzere Paşaköy mevkiine akın etti.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen Yalova Havacılık ve Spor Kulübü Derneği’nin başlatmış olduğu “Bağımlı Olma Sportmen Ol, Bağımlı Olma Sağlıklı Ol, Bağımlı Olma Sosyal Ol” projesi kapsamında genç bireyleri sanat, spor ve kültürle buluşturarak, her türlü kötü alışkanlıklarından uzak durmaları amaçlanıyor.

Yalova Havacılık ve Spor Kulübü Derneği adına konuşan Nuri Baş, “Bakanlık tarafından yılbaşında onaylanan projemiz kapsamında sporcularımıza 10 ay eğitim verildi. Model uçak kursu, tiyatro eğitimi, perküsyon kursu, yamaç paraşütü eğitimlerini tamamlayan sporcularımız bugün gösterilerini yapmak üzere Havacılık Festivalimize katıldılar” diye konuştu.

“YALOVA’NIN GÜZELLİKLERİ SAYMAKLA BİTMEZ”

“Çevre, doğa ve cazibe kenti Yalova’mızın da doğa sporlarının merkezi olması için elimizden geleni yapacağız” diyen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, “Yalova Türkiye’nin en küçük yüz ölçümüne sahip ili. Sadece 850 kilometrekareden oluşuyor. Yeşil ve mavinin buluştuğu, yüzde 58’i resmi tescilli ormanla çevrili bir kent. Bugün çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çevre illerden oldukça yoğun bir katılım oldu. Yalova’nın doğa sporlarının merkezi olması için Nuri Başkan ile beraber elimizden geleni yapacağız” dedi.

"YALOVA’MIZI CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEMİZ MÜMKÜN"

Başkan Salman, “Organizasyonun yapıldığı konum çevresine hakim bir nokta. Buradan İznik Gölü, Gökçe Barajı, İstanbul ve Marmara Denizi net bir şekilde izlenmekte. Buraya gelen sporcularımız kentimizi bu sporun en fazla yapıldığı yer olan Fethiye, Ölüdeniz’e benzettiklerini dile getirdiler. Kentimizin doğal güzelliklerini spor ile birleştirerek Yalova’mızı cazibe merkezi haline getirmemiz mümkün. Önümüzdeki yıllarda bu organizasyonu daha da genişletmek adına çalışmalar yapacağız ve kentimizi ikinci Fethiye, Ölüdeniz konumuna, hatta daha ileriye taşıyacağız” dedi.

Festivale İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun da katıldı.



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