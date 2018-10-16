Yalova Gençlik Merkezi’nde grafik tasarım kursu başladı

YALOVA Gençlik Merkezi'nin, İş- Kur İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ile işbirliğinde düzenlendiği grafik tasarım kursu, 15 gencin katılımı ile başladı.

Gençlerin niteliklerini artırarak vasıflı nesillerin yetiştirilmesine katkı sunmak amacıyla yola çıkan Yalova Gençlik Merkezi, İş-Kur İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yaparak mesleki eğitim kursları kapsamında grafik tasarım kursu başlattı. Yalova Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimler 15 gencin katılımı ile başladı.

Yalova Gençlik Merkezi Müdürü Celal Kahveci yaptığı açıklamada, “Gençlerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Grafik tasarım kursunun açılmasında büyük katkı sunan İş-Kur İl Müdürü Sayın Erhan Dede ve ekibine, Halk Eğitim Merkezi idarecileri Sayın Sadrettin Doğan ve İsmail Baloğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.



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