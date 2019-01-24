Yalova Emniyeti zehir tacirlerine aman vermedi

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, ()-YALOVA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Yalova ve ilçelerinde 20-23 Ocak 2019 tarihleri arasında uyuşturucu madde satan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda kontrol edilen 63 şahıstan 11’ine ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldığı bildirildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 4 şüphelinin yakalandığı, şüphelilerden S.K. (35) ve C.B.U. (23) isimli şahısların tutuklanarak cezaevine gönderildikleri belirtildi.



Yalova Emniyet Müdürlüğü, çalışmalarla ilgili yaptığı bilgilendirmede ise şu bilgilere yer verildi:

“Daha önceden belirlenen lokal riskli bölgelerde yapılan çalışmalarda şok uygulamalar neticesinde 63 şüpheli şahıs ile 8 şüpheli araç kontrol edilmiş, kontrol edilen şahıslardan 11 kişiye “Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçundan işlem yapılarak serbest bırakılmıştır. Ayrıca bu şahıslardan 1 kişinin “Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçundan, 1 kişinin “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasından dolayı adli makamlarca arandığı tespit edilmiş, aranan şahıslara gerekli işlemler yapılmış, “Uyuşturucu Madde Ticaretinden” aranan şahıs cezaevine teslim edilmiştir. “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan ise 4 şüpheli şahıs yakalanmış, şüpheliler Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından adli işlem yapılarak adli makamlara sevk edilmiş, şüphelilerden S.K. (35) ve C.B.U. (23) isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Yapılan çalışmalarımız sonucunda; 5,56 gram skunk, 8 gram sentetik kannobinoid, 3 Adet ekstasy, 61 Adet sentetik ecza, 9,56 gram metamfetamin isimli uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile 1 Adet sahte kimlik ele geçirilmiştir.”

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