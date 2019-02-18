Yalova'daki Erzincanlılar, Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı

YALOVA Erzincanlılar Yardımlaşma ve Kültür Derneği, Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı nedeniyle kutlama gecesi düzenledi.

Geceye, Yalova Valisi Muammer Erol, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Yalova İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve eşi Dilek Akdeniz Salman katıldı. Düzenlenen programda “Bu akşam dernek tarafından düzenlenen yemekte Erzincanlı kardeşlerimizle bir araya geldik” diyerek sözlerine başlayan Başkan Salman, “Erzincan bu ülkenin renkli illerinden biri. Geçmişinde birçok uygarlığa beşiklik etmiş. 1071’deki Malazgirt Savaşı’ndan sonra Türk hâkimiyetine geçmiş özel bir şehir. Doğu cephesindeki Büyük Komutan Kazım Karabekir tarafından 18 Şubat 1918’de kurtarılmış. Kazım Karabekir ve emrinde çalışmış askerlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Erzincan’a gidip gördüm. Erzincan’da çok güzel bir söz var. Canlar ikiye ayrılır Erzincanlılar ve diğer canlılar diye. Erzincan’ın kurtuluşunu bir kez daha kutluyor, bu güzel organizasyona ev sahipliği yapan Erzincanlılar Derneği Başkanı Dursun Tan’a teşekkür ediyorum” dedi.

Programın sonunda, Erzincanlılar Dernek Başkanı Dursun Tan tarafından Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’a desteklerinden dolayı plaket takdim edildi.



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