Yalova'da kaçak cep telefonu operasyonu

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()-YALOVA İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 82 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 12 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak cep telefonu ticaretinin önlenmesine yönelik il genelinde yapılan operasyonla 13 işyerinde arama gerçekleştirildi. Operasyonla toplam 82 kayıt dışı ya da imei klonlanmış cep telefonu, 1 çalıntı cep telefonu, 40 imei klonlamada kullanılan box cihazı, 8 adet imei klonlamada kullanıldığı değerlendirilen bilgisayar harddiski, 3 imei klonlamada kullanıldığı değerlendirilen diz üstü bilgisayar ve çok sayıda veri aktarım kablosu ele geçirildi. 12 kişiye 5607 ve 5809 sayılı yasalara muhalefet suçlarından adli işlem yapıldı.



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