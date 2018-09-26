Yalova'da, güvenlik görevlisi kuraları çekildi

YALOVA Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 'Okulların Güvenliği' konulu Toplum Yararına Program kapsamında güvenlik görevlisi alımı için kuralar çekildi. 73 katılımcının görev alacağı program, eğitim öğretim dönemi boyunca devam edecek.

Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu yöneticileri ve katılımcıların hazır bulunduğu kura çekimi öncesi konuşan İŞKUR İl Müdürü Erhan Dede, “Bugün burada okullarımızın daha güvenli bir ortama kavuşması ve yavrularımızın daha emin bir ortamda eğitim görmesi adına uygulamaya koyduğumuz programda çalışma hakkını elde edecek her katılımcı çok önemli bir görev üstlenmektedir” dedi. Müdür Dede, şöyle devam etti:

“İŞKUR olarak okullarımızın daha temiz ve güvenli bir ortama kavuşması için bu yıl güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi alımı ile birlikte toplamda 373 kişinin istihdamını gerçekleştirilmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle düzenlenen programların okullarımıza ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum.”

FOTOĞRAFLI