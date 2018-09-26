Yalova'da 'Buzağı ölümlerini önleme' projesine destek

YALOVA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2017 yılında hazırlanarak İl Özel İdare Müdürlüğü’ne sunulan “Buzağı Ölümlerini Önleme (Neo-Nal Kayıpları) Projesi” kabul edilerek 131 bin 500 TL kaynak sağlandı. Projeyle Yalova’da yüzde 7.1 olan buzağı ölüm oranının yüzde 5’in altına çekilmesi hedefleniyor.

Yalova’daki buzağı kayıplarını önleyerek, ülke hayvancılığına ve ekonomisine kazandırmak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi’nin ortak projelerinden biri daha hayata geçirildi. “Buzağı Ölümlerini Önleme Projesi” kapsamında Yalova’daki buzağılar solunum sistemi hastalıklarına karşı aşılanacak ve yetiştiriciler buzağı bakımı konusunda bilgilendirilecekler. Proje, İl Müdürü Suat Parıldar, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim Karahan’ın katılımıyla Kazımiye ve Kirazlı köylerindeki yetiştiricilere ait buzağıların aşılanması ile başlatıldı.

Proje ile ilgili bir açıklama yapan İl Müdürü Suat Parıldar, “Bilindiği üzere Bakanlığımız ülkemizdeki buzağı ölüm oranını azaltmak adına 2018 yılını “Buzağı Ölümlerini Önleme Yılı” olarak ilan etmişti. Biz de İl Müdürlüğü olarak ülkemiz hayvancılığında çok önemli bir yere sahip olan buzağı kayıplarını önleyerek ülke hayvancılığına ve ekonomisine kazandırmak amacıyla “Buzağılarımız Ölmesin” sloganıyla bir proje hazırlayarak İl Özel İdare Müdürlüğümüze sunduk. İl Özel İdaremiz sağ olsun projemizi kabul ederek 131.500 TL kaynak sağladı. Bu kaynakla temin ettiğimiz koruyucu aşı ve dezenfektanlarla ilimizdeki 2 bin 500 buzağıya solunum sistemi hastalıklarına karşı bir ay ara ile 5.000 doz koruyucu aşı yapacağız ve yeni doğan buzağıların göbek kordonlarının temizlenmesi için yetiştiricilere dezenfektan vereceğiz. Ülkemizde buzağıların önemli bir bölümü bırakın verim çağına kadar yaşamayı bir aylık bile olmadan çeşitli nedenlere bağlı olarak ölmektedirler. İlimizde doğum sonrası buzağı kayıplarını minimize etmek için doğum esnasında ve doğum sonrasında neler yapılması, nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında yetiştiricilerimiz bizzat çiftliklere gidilerek ve toplantılar düzenlenerek bilinçlendirilmektedir. Bakanlığımız tarafından temin edilen 3.000 doz E.coli aşısı ile de gebe inekler gebeliğinin son ayında aşılanmaktadır. Böylelikle daha buzağı doğmadan ölümlere neden olan ishal hastalığına karşı koruma altına alınmış olmaktadır” dedi.

Parıldar, İl Genel Meclisi Başkanı Demirel ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Karahan ile başlattıkları projeyle ve yapılacak olan eğitimlerle gebe hayvanların ishal aşıları ile Yalova’da yüzde 7.1 olan buzağı ölümlerini 2019 yılında önce yüzde 5’in, ilerleyen dönemlerde de yüzde 3’ün altına düşürmeyi hedeflediklerini belirterek, “Projemizin ilimiz hayvan yetiştiricilerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



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