Yalova'da, Balaban Deresi’nde ıslah çalışması sürüyor

YALOVA Belediyesi ekiplerinin Balaban Deresi üzerinde sürdürdüğü ıslah çalışmalarına hız verildi. Gaziosmanpaşa Mahallesi Kazım Patıl Caddesi sonundan denize doğru sürdürülen çalışmalarda Balaban Deresi, ekskavatör ve kepçe yardımıyla temizleniyor.

Kış sezonu öncesinde çalışmalarına hız veren Yalova Belediyesi, yağışlar neticesiyle oluşabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla dere ıslah çalışmalarına hız verdi. Daha önce Kazımiye Deresi’ni ıslah eden, Yalova Deresi üzerinde çalışmasını sürdüren Yalova Belediyesi ekipleri Balaban Deresi’nde yürüttüğü çalışmalarda sona yaklaştı. Çalışmalar; Kirazlı Sanayi Sitesi, Kazım Patıl Caddesi arası bin 500 metre, Kazım Patıl Caddesi ve İzmit yolu arası 2 bin 650 metrelik alanda tamamlandı. Toplam 4 bin 650 metre uzunluğundaki alanın sadece İzmit yolu ile deniz arası olan 500 metrelik toprak kısmında çalışmalar devam ediyor. Kış sezonu öncesinde mevcut çalışmalar tamamlanmış olacak.



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