Yalova Belediyesi’ne 2 ödül

YALOVA Belediyesi, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) ve Sağlıklı Kentler Birliği (SKB) tarafından ödüle layık görüldü.

SODEM tarafından Ankara’da gerçekleşen “Yerel Yönetimler Ödüllerinde” Çevre kategorisinde Yürüyen Köşk Yenileme ve Düzenleme Projesi, İstanbul’da Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen “2018 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması” Sosyal Sorumluluk kategorisinde ise Jüri Özel Ödülü Trafik Eğitim Parkı’na verildi.

ÇEVRE ÖDÜLÜ YÜRÜYEN KÖŞK’ÜN

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Yerel Yönetim Ödülleri’ Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti. Programa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti üst yönetimi ve belediye başkanları katıldı.

11 kategoride, 96 üye belediyeden, 340 projenin değerlendirildiği ödül töreninde ‘Çevre’ kategorisinde Yalova Belediyesi, Yürüyen Köşk Yenileme ve Düzenleme Projesi ile ödüle layık görüldü. Ödülü Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinden aldı.

Alınan ödül ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Salman, “4,5 yıldır sadece ülkemize değil, Dünya’ya tanıtmak için çalışmalar yaptığımız Atamızın Yalova’mıza mirası Yürüyen Köşk düzenleme çalışmalarımıza verilen ödülü Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinden aldık” dedi.

Salman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Projelerimiz önemli kuruluşlarca ödüllendirilmeye devam ediyor. Çankaya Belediyesi’nin ev sahipliğinde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Belediye Başkanları Toplantısı ve sonrasında ‘SODEM 2018 Ödül Töreni’ Ankara Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. 11 kategoride 96 üye belediyeden 340 projenin değerlendirildiği ödül töreninde Çevre kategorisinde Yürüyen Köşk Projemiz ödüle layık görüldü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kentimize mirası olan Yürüyen Köşk’e sahip çıkarak ona hak ettiği değeri kazandırmanın ben de haklı gururunu yaşıyorum. Çevre abidesi Yürüyen Köşk’ü katıldığım her platformda anlatmaya özen gösteriyorum. Çünkü Yürüyen Köşk sadece Yalova’nın değil Türkiye’nin bir markası ve değeridir. Aldığımız ödül bu yönde yapmış olduğumuz çalışmalarımızın da karşılığını almamızı sağladı.”

BİR ÖDÜL DE TRAFİK EĞİTİM PARKINA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel başkanlığında çalışmalarını sürdüren Sağlıklı Kentler Birliği, Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleşti. Sağlıklı Kentler Birliği 30. Olağan Meclis Toplantısı ve Kadıköy konferansı sonrasında “2018 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması” ödül töreni düzenlenerek, ödüle layık görülen belediyelere plaketleri verildi.

Yalova Belediyesi, İl Belediyeleri Sosyal Sorumluluk kategorisinde “Yarının Büyükleri Çocuklar İçin Özel Trafik Eğitimi Projesi” ile Jüri Özel Ödülüne layık görüldü. Ödülü Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Sağlıklı Kentler Birliği ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in elinden aldı.

“Örnek ve ödüllü projelerimize bir yenisini daha eklemiş olduk” diyen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, şunları dile getirdi:

“Siz değerli hemşerilerimizden aldığımız güç ve destekle örnek olacak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Projelerimiz birçok önemli kurum ve kuruluşlarca ödüllendiriliyor. Önce Ankara’da SODEM’den Atamızın Yalova’mıza mirası olan Yürüyen Köşk’te yaptığımız çalışmalarla ilgili ödülümüzü aldık. Daha sonra İstanbul’da geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için yaptığımız ‘Trafik Eğitim Parkımız’ ile ödüle layık görüldük. Adnan Menderes Mahallemizde çocuklarımızın küçük yaşta trafik eğitimlerini uygulamalı olarak öğrenmesi için 1.700 m2 alan içerisine yaptığımız Trafik Eğitim Parkımızda binlerce çocuğumuz eğitim aldı ve almaya devam ediyor. Siz hemşerilerimizden aldığımız güçle durmadan çalışmaya devam edeceğiz.”

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