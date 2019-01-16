Yalova Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi, personelin yüzünü güldürdü

Süheyla GÖZDERLELİLER/YALOVA, ()-YALOVA Belediyesi ile Disk Genel-İş Sendikası arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı. Belediye Meclis Salonu’nda yapılan imza töreni, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Disk Genel-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Selahattin Atak, Yalova Belediyesi Başkan Yardımcıları, İşyeri Temsilci Başkanı Gülşah Gürkal Bektaş ve işçilerin katılımıyla gerçekleşti.

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkeleri, programı ve tüzüğü doğrultusunda alın teri ile para kazanan emekçinin yanında olduk” diyerek sözlerine başlayan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, “Bir sözleşme dönemini daha problemsiz tamamlamanın haklı gururunu yaşıyorum. Siyaset yaptığımız Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkeleri, programı ve tüzüğü doğrultusunda alın teri ile para kazanan emekçilerimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu sene de geçen sene de sözleşmelerimizi sorunsuz ve personelimizin yüzünün güleceği bir şekilde tamamladık” dedi.

Başkan Salman, “Şuan alınan mevcut yevmiyelere 23 lira + kıdem zammı, ikinci yıl ise enflasyon +6 puan olarak belirledik. Geldiğimiz nokta itibariyle de sizleri biraz bilgilendirmek istiyorum. 2014 yılında göreve geldiğimizde 75 TL olan yevmiyeler bu sene itibariyle resmi imzalar sonrasında iki katına çıkacak. Yüzde 100 artış olarak 150 TL olacak. Bu toplu sözleşmede önemli olan maddelerden birisi de ilk defa Su ve Kanal Müdürlüğüne bağlı birimde çalışan, görev unvanı kanal işçisi olan arkadaşlarımızın da primi net olarak 375 TL ödenecek” şeklinde konuştu.

KADINLAR 8 MART’TA İZİNLİ

Başkan Salman, kadın personele de pozitif ayrımcılık yaptıklarını söyleyerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın personelin tam gün izinli sayılacağını söyledi. Salman, “Geçtiğimiz yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın çalışanlarımıza yarım gün izin vermiştik. Şuan yaptığımız sözleşmeyle birlikte bundan sonraki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlarımıza ücretli tam gün izin vereceğiz. Bu uygulamamız diğer belediyelere ve tüm Türkiye’ye örnek olsun” dedi.

Toplu sözleşme imzaları atılırken salonda “Emekçiyi kucaklayan koca yürekli Başkan Vefa Salman”, “Her fırsatta emek ve emekçinin yanında olan ve bunu toplu iş sözleşmesi ile pekiştiren Yalova Belediye Başkanımız Sayın Vefa Salman’a ve ekibine teşekkür ederiz. Belediye Çalışanları” yazılı pankartlar açan personeller memnuniyetlerini dile getirip, teşekkür ettiler.

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