Yalova Belediyesi yabancı dilde yazılmış tabelaları kaldırmaya başladı

YALOVA Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz haftalarda kent genelinde faaliyet gösteren dükkanlara denetimler gerçekleştirerek yabancı dilde yazılmış tabela bulunan işletmelere bunları değiştirmeleri hususunda süre tanımıştı. Verilen sürenin dolmasının ardından ekipler, yabancı dilde yazılı tabela bulunduran dükkanların tabelalarını kaldırmaya başladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Yalova Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Mürseloğlu, “Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yönetmeliğe uygun olmayan yabancı tabelaların sökülmesi konusunda geçtiğimiz haftalarda dükkan sahiplerine denetimler gerçekleştirerek, bilgilendirdi. Gerekli sürenin dolmasıyla birlikte ekiplerimiz harekete geçerek dükkân sahiplerinin tabelalarını kaldırmaya başladı. Yalova’nın diğer şehirler gibi yabancılaşmasının önüne geçmemiz gerekiyordu. Esnaflarımıza da bu konudaki duyarlılıklarından ötürü teşekkür ediyorum” dedi.



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