Yalova Belediyesi ekipleri, karla mücadeleye hazır

METEOROLOJİDEN gelen ‘kar’ uyarısını dikkate alan Yalova Belediyesi, kent genelinde karşılaşılabilecek olumsuzlukları en aza indirgemek amacıyla tüm tedbirleri aldı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için ilgili birimlerin hazır hale getirilmesi talimatı verdi.

Yalova Belediyesi, vatandaşların karın güzelliğini yaşamaları, olumsuzluklarla karşılaşmamaları amacıyla tüm tedbirleri aldı. Ana arterler başta olmak üzere ulaşım sıkıntısı yaşanacak tüm noktalara acil müdahalede bulunulmak üzere ekipler hazır hale getirildi. Rakımı yüksek olan Paşakent Mahallesi’nde ise ekipler tuzlama çalışmasını düzenli olarak gerçekleştiriyor.

“EKİPLERİMİZ 7/24 HİZMET VERECEK”

“Ekiplerimizi oluşturup 7/24 hizmet verecek şekilde planlamamızı yaptık” diyen Başkan Salman, “Meteorolojiden gelen uyarıları dikkate alarak herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek için gerekli tedbirleri aldık. Kar yağışı etkisini arttırırsa bu konuyla ilgilenen tüm birimlerimiz alarm durumuna geçerek yaşanacak sıkıntıları en aza indirgemek amacıyla harekete geçecek. Geçtiğimiz yıl yaşanan yoğun kar yağışında aldığımız önlemler sayesinde kentimizde olumsuzluklar yaşanmamasını sağlamıştık. Bu yıl da aynı sistemle kentimizi bölgelere böldük. Bu sayede ekiplerimizce aynı anda daha fazla noktaya müdahale etme olanağını sağlayacağız. Tuzlama ve kar küreme araçlarımız kendilerine ait olan bölgelerde gerektiğinde müdahaleye başlayacak. Hatta rakım olarak yüksek olan Paşakent Mahallesi’nde tuzlama çalışmalarımız başladı. Kar yağışı süresince ekiplerimiz 24 saat mesai yaparak halkımızın hizmetinde olacaklar” dedi.



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