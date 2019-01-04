Yalova Belediyesi beklenen kar nedeniyle kriz masası oluşturdu

YALOVA’da meteorolojiden yapılan uyarılara göre hafta sonu etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Yalova Belediyesi kriz masası oluşturdu. Halit Güleç başkanlığında toplanan kriz masası, yağış öncesi detaylı bir görüşme gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan kar yağışlarında hazırlanan plan doğrultusunda başarılı müdahaleler gerçekleştiren Yalova Belediyesi ekipleri, kentte herhangi bir aksaklığın yaşanmasına müsaade etmemiş ve halktan tam not almıştı. Üst üste yapılan uyarılar sonrasında Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın talimatıyla Halit Güleç başkanlığında toplanan kriz masasında Belediye Başkan yardımcıları İlyas Özdemir, Hamit Kutlu ve ilgili müdürlerle birim amirleri yer aldı. 25 araç ve 75 personelin görevlendirildiği kriz merkezi 24 saat esasıyla çalışacak.

“24 SAAT GÖREV BAŞINDAYIZ”

“Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi vatandaşlarımızın yağış sırasında ve sonrasında güvenli bir şekilde hareket edebilmeleri amacıyla Yalova Belediyesi olarak gerekli önlemleri alıyoruz” diyen Güleç, şu açıklamada bulundu:

“Kentimizi üç ana bölgeye ayırdık. Ekiplerimizin çalışma bölgelerini belirledik. Yağış anında ve sonrasında yapılacaklarla ilgili olarak görevlendirmemizi yaptık. Yalova Belediyesi olarak ekiplerimiz hazır ve 24 saat çalışma esasına göre bu süreçte halkımıza hizmet edeceğiz. Vatandaşlarımız yağışla ilgili olarak talep ve şikayetlerini 153 no’lu çağrı hattımızı arayarak iletebilirler.”

“TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI TERCİH EDİN”

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Güleç, “Zorunlu olmadıkça vatandaşlarımız kendi araçlarıyla dışarı çıkmasınlar, toplu taşıma araçlarını tercih etsinler. Trafiğe çıkacak olan vatandaşlarımız da kendilerinin ve diğer sürücülerin güvenliği için araçlarında mutlaka kış lastiği ve zincir bulundursunlar” ifadesini kullandı.



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