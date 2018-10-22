Yalova, 29 Ekim’e hazırlanıyor

YALOVA Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda organize edeceği kortej yürüyüşü için rekor katılım bekliyor. Kutlama hazırlıkları aralıksız olarak sürdürülürken, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, tüm Yalovalıları düzenlenecek kortej yürüyüşüne davet etti.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95'inci yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Yalova’da da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bu kutlama için Yalova Belediyesi de çalışmalara başladı. Kortej yürüyüşü için belirlenen güzergah kapsamında; 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda toplanılarak Fatih Caddesi, Stadyum Caddesi, Spor Caddesi, İsmet Acar Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, İstanbul Caddesi, Sefabey Caddesi ve Mimar Sinan Caddesi boyunca meşaleler ve bayraklarla ilerlenerek başlangıç noktasına dönülecek.

29 Ekim’de yapılacak olan kutlamalara tüm Yalovalıları davet eden Belediye Başkanı Vefa Salman, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95'inci yıldönümünü coşkuyla kutlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fener alayı ile başlayacak kutlama programı kapsamında kentimizden etkinliklere rekor katılım bekliyoruz. 29 Ekim ülkemiz için çok önemli bir tarih. Kentimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için çok özel bir yer. Atamız buraya verdiği değeri ‘Benim Kentim’ sözleriyle ortaya koymuştur. Bizler de ona gönülden ne kadar bağlı olduğumuzu düzenleyeceğimiz kortej yürüyüşü ile göstermeliyiz. Bu nedenle tüm hemşehrilerimizi 29 Ekim Pazartesi günü 18.00’de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’na bekliyorum” dedi.



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