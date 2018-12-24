"Yalnızız" Kayseri'de sahnelendi 

KAYSERİ, () - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Peyami Safa'nın "Yalnızız" adlı eseri Şehir Tiyatrosu’nda sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri “Yalnızız” adlı oyunla devam etti. Hüseyin Sorgun'un tiyatroya uyarlayıp yönettiği oyunun sanat yönetmenliğini Kerem Yılmaz yaptı. Oyunda, Alper Selan, Yiğit Çelebi, Bihter Altay, Sevkan Çelik, Hande Oktan gibi isimler rol aldı.

Oyunda aynı ailenin içinde yaşayan farklı karakterlerin çatışmalarına ve insanın kalabalıklar içindeki yalnızlığına yer verildi.

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