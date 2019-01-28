Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ () - KAYSERİ'de, yalnız yaşayan Emine Mavili (56) evinde ölü bulundu.

Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Sedef Sokak'ta oturan Emine Mavili'nin evine gelen komşuları, kapıyı açan olmayınca şüphelenip polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri eve çilingir yardımıyla girdi. Sağlık ekipleri oturma odasında Emine Mavili'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Mavili'nin ölüm nedeni henüz belirlenemezken, cenazesi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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