Yalnız oyuncaklara yeni arkadaşlar bulundu

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - AKTİF Felsefe Kültür Derneği gönüllüleri 'Yalnız Oyuncaklara Yeni Arkadaşlar' kampanyası kapsamında Finike Bağyaka İlkokulu öğrencilerini oyuncakla buluşturdu.

Aktif Felsefe Kültür Derneği gönüllüleri tarafından 2007 yılında 'Yalnız Oyuncaklara Yeni Arkadaşlar' kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Antalya ve çevre ilçelerde kullanılmayan oyuncakları toplayarak onardıktan sonra öğrencilere hediye eden ekip, projenin 85'incisini Finike'de gerçekleştirdi. Gönüllüler tarafından getirilen oyuncaklar Finike Bağyaka İlkokulu öğrencilerine verildi.

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