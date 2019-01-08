'Yalçın Öcal’ın Adana’sı' ikinci kez okuyucusuyla buluşuyor

ADANA'da kent kültürü hakkındaki kitaplarıyla tanınan sanatçı ve yazar Yalçın Öcal'ın 2008 yılında ilk baskısı çıkan 'Yalçın Öcal'ın Adana'sı' adlı kitabının 2’nci baskısı 12’nci Çukurova Kitap Fuarı’nda satışa sunuldu.'Bu Kentin İnsanları', 'Adanalıyık' gibi kitaplarıyla da tanınan Yalçın Öcal, 2008’de çıkan 'Yalçın Öcal’ın Adana’sı' adlı kitabının okuyucular tarafından çok olumlu tepkiler alması üzerine aradan geçen 10 yıldan sonra kitabın içeriğini geliştirerek ikinci baskıyı çıkarmaya karar verdiğini söyledi. Kitabında Adana’nın kültürünü ve unutulmaz değerlerini halk diliyle işlediğini belirten Öcal, "10 yıl sonra aynı hislerle, aynı heyecanla ince dokunuşlar yaparak kitabımın ikinci baskısını tamamladım. Adanalıyı anlatan değerli bir çalışma oldu" dedi.Yalçın Öcal, ayrıca 10-11 Ocak tarihlerinde 12’nci Çukurova Kitap Fuarı’nda “Yalçın Öcal’ın Adana’sı” adlı kitabının ikinci baskısının imza günü olacağını ve okuyucuları beklediğini dile getirdi.

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