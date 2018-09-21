Enver Fatih TIKIR/BURSA, () - BURSA'da düzenlenen 'Gücümüz Eşitliğimiz' konferansında konuşan Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İpek Yalçın, “Kadın, Türkiye'nin değerlendirilmeyen en büyük doğal kaynağıdır. Sadece 3 milyon kadını bile istihdama katmamız demek, gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 20 civarında artması demektir" dedi.

Bursa'da iş hayatında kadının önemi ve yaşadıkları sorunlar ile kadınlara yönelik yapılan çalışmalar masaya yatırıldı. Bursa Sanayici ve İşadamları Derneği, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği ve Yeşim Tekstil liderliğinde gerçekleşen konferansa birçok ilden gelen firma yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Konferans hakkında bilgi veren Kadının Güçlenmesi Türkiye Çalışma Grubu Eş Başkanı Dilek Cesur, "Bu etkinliğimize, Türkiye genelinde hem sivil toplum örgütlerini, hem de bu konuya önem veren firmaları davet ettik. İlk oturumda güçlü firmaların kadınlar için yaptığı çalışmaları karşılaştırmalı olarak anlattık. Bu sayede katılımcı firmalara ileriye yönelik nasıl işbirlikleri yapabilecekleri konusunda bir fikir verdik. Devam eden oturumlarda da buna benzer girişimleri ve kadınlar için yapılan çalışmaları inceledik" dedi.

Bundan sonra, gelecekteki çalışmalar için yol gösterici olacaklarını söyleyen Cesur, "Farkındalık oluşturmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün güzel ve verimli bir çalışmaya imza atmış olduk. İlerleyen süreçlerde de kadınlar için yapılacak çalışmalarda yol gösterici olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

KADIN ERKEK DEMEDEN KADIN İÇİN ÇALIŞMALIYIZ

Kadınların iş hayatında yer almasının Türkiye için çok kritik öneme sahip olduğunu söyleyen Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İpek Yalçın, "Amacımız iş hayatında kadının hem nicelik hem de nitelik olarak geliştirilmesidir. Bu noktada hepimiz kadın erkek demeden kadınlar için çalışmalıyız. Kadın, Türkiye'nin değerlendirilmeyen en büyük doğal kaynağıdır. Sadece 3 milyon kadını bile istihdama katmamız demek gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 20 civarında artması demektir" dedi.

Kadının iş yaşamından kopmasındaki sebeplerden ikisinin çocuk ve yaşlı bakmak olduğunun altını çizen Yalçın, "Geleneklerimizden gelen, kadınlara atanmış görevler var. Evde bir çocuk ya da yaşlı olduğunda bu görev anneye yani kadına düşüyor. Yaşlı bakımıyla ilgili yapılan çok güzel hizmetler var. Evde bakım hizmeti ve yaşlı bakım yurtları gibi. Ama, kreşler konusunda ciddi eksiklikler var. Bu eksiklik giderildiğinde kadınlar doğum yaptıktan sonra iş hayatına daha güvenle dönebilecek. Son 5 yıl içinde çocuk ve yaşlı bakımıyla ilgili iş hayatından uzaklaşmış bir milyon kadın var" ifadelerine yer verdi.

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