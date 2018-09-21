Yakınca'da minibüs evi hizmette

MALATYA'da Büyükşehir Belediyesi tarafından taksici ve minibüsçü esnaflarının daha nezih ve modern mekânlarda hizmet üretebilmeleri için hayata geçirilen yeni taksici ve minibüsçü evleri hizmete girdi.

Yakınca Mahallesi Minibüs Evinin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın yanı sıra, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım, ilgili daire başkanları, Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, Pazarcılar Odası Başkanı Ümit Emre, Yakınca Mahalle Muhtarı Kadir İnan ile minibüsçü esnafları katıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak amaçlarının Malatya’nın standartlarını yükselterek bütün bir şehre hizmet etmek olduğunu belirten Belediye Başkanı Polat ise, "Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'ya hizmet etme noktasında Malatya'nın bütün dinamikleri ile birlikte yürüyeceğiz. Malatya'yı her alanda modern ve yaşam kalitesi yüksek bir il haline getirme gayreti ve çabası içerisindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak minibüsçü esnafımıza da özel bir değer veriyoruz. Malatya'mızı yapmış olduğumuz hizmetlerle ne kadar geliştirebilirsek, ne kadar büyütebilirsek ülkemizi geliştirmiş ve büyütmüş oluruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat minibüsçü esnafı ile sohbet etti.

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