ANKARA, ()- YENİMAHALLE Belediyesi tarafından Yakacık Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Yakacık Kültür Merkezi açıldı.

Açılışı, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eşi Azize Yaşar ve mahalle sakinleri ile gerçekleştirdi. Yeni dönemde seçilmesi halinde Yakacık’a dev projelerin yapılacağı müjdesini veren Başkan Yaşar, "Bir dönem daha seçilirsem Yakacık Mesire alanının karşısına 36 bin metrekarelik bir park yapacağız. İçerisinde tenis, futbol sahası, havuzlar olacak, ayrıca Park Bahçeler Müdürlüğümüz karşısına Yaşlı Yaşam Merkezi ve Alzheimer Merkezi yapacağız. Pazar yerinizin üzerini de yeni dönemde kapatacağız" dedi.

Yakacık Mahallesi Muhtarı Yusuf Laçinok ise, "Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın göreve geldiği günden bu yana Yakacık için yaptığı çalışmalar ortadadır. Başkanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim" diye konuştu.

TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILAYACAK

İçerisinde çok amaçlı konferans salonu, hazırlık odaları, taziye evi ve mutfağı, mescit, İkinci Bahar Kültür ve Dayanışma Merkezi, YENİMEK Kurs Merkezi, kütüphane ve fitness salonu gibi birçok unsuru barındıran bu merkez, Yakacık’ın büyük oranda ihtiyaçlarını karşılayacak.

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