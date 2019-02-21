Yaka İlkokulu'na kütüphane

Taner ERDEM/GELENDOST, () - ISPARTA'nın Gelendost ilçesindeki Yaka İlkokulu'na merhum öğretmen İsmail Çakmak adına ailesi tarafından yaptırılan kütüphane törenle açıldı.

Gelendost ilçesine bağlı Yaka köyündeki Yaka İlkokulu'na, merhum öğretmen İsmail Çakmak adına ailesi tarafından yaklaşık 16 bin lira harcanarak yaptırılan kütüphanenin açılış törenine Kaymakam Fatih Çevik, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Mikail Tufan Öztürk, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Soner Topal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Durgut ile İsmail Çakmak'ın ailesi, diğer protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Kaymakam Fatih Çevik ve beraberindekiler kurdele keserek kütüphanenin açılışını yaptı. Okul Aile Birliği Başkanı Süleyman Çakmak, donanım olarak tam olan kütüphanede halen eksik kitaplar olduğu belirterek, bunun için hayırseverlerden kitap bağışı yapmalarını istedi.

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