Yağmurun vurduğu Mersinli'ye yardım eli

İZMİR'de üç gün boyunca aralıksız süren sağanak yağışın vurduğu Konak'ın Mersinli Mahallesi'ndeki mağdur vatandaşlara gıda yardımında bulunuldu.

Düşük kot seviyesi nedeniyle yağan yoğun yağmurlar yüzünden evleri zarar gören mahalle sakinlerine Konak Belediyesi yardım elini uzattı. Bölgeye giden ekipler su baskını yaşanan evlerde incelemelerde bulundu. Müstakil konutların yoğunlukta olduğu mahallede su baskınına uğrayan evleri ziyaret eden ve vatandaşları dinleyen Konak Belediyesi ekipleri ilk etapta gıda yardımında bulundu. Ayrıca Konak Belediyesi tarafından öğlen ve akşam için de sıcak yemek ikramı yapıldı. Aşırı yağış nedeniyle mağdur olan vatandaşlara bir hafta süresince kuru gıdanın yanı sıra sıcak yemek desteği verileceği açıklandı.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da Mersinli sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, yanlarında olduklarının sözünü verdi. Bölgeye giden ekiplerin ilk etapta gıda ve sıcak yemek desteğinde bulunduğunu dile getiren Pekdaş, diğer kamu kurumlarıyla işbirliğine gidilerek yaraların sarılacağını söyledi.

İZMİR, ()

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