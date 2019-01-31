İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'nın tarihi mahallesi Balbey'de, yağan yağmur nedeniyle duvar çöktü.

Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, 424 Sokak'ta çöken duvarı inceledi. Uyaroğlu, tesellilerinin çökme sırasında yoldan kimsenin geçmemesi olduğunu belirtti. Çöken duvarın eski bir konağa ait olduğunu hatırlatan Uyaroğlu, "Burasının restore edilmesi kararlaştırıldı. Ama çalışmalar bir türlü başlamadı. Dün gece sabaha kadar yağan yağmur ve öncesindeki fırtınanın etkisiyle zayıflayan duvar bu sabah çöktü" dedi.

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