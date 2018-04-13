Yağmur Duası'na çıktılar, yağmura yakalandılar

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde kuraklık endişesiyle Cuma namazından sonra yağmur duasına çıkan çiftçiler, yağmura yakalandı.

Nisan ayında yeterli yağmur yağmadığı için kuraklık endişesi yaşayan Çıralık Köyü sakinleri, Cuma namazının ardından köy meydanında toplandı. Çiftçiler, kurbanlık kesip yemek yaptıktan sonra imam Bedir Dündar'ın okuduğu Yağmur Duası'na el açıp 'amin' dedi. Kalabalık, duanın ardından meydandan ayrılacakları sırada yağmur yağışı başladı. Duruma şaşıran çiftçilerin bazıları araçlarına binerken, bazıları ise ıslanmayı tercih etti.

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