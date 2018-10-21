Yağışta evleri su bastı, 12 kümes hayvanı telef oldu

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () –BURSA’nın İnegöl ilçesinde yoğun yağış nedeniyle kırsal Özlüce Mahallesi'ndeki 3 evi su bastı, evlerin bitişiğindeki bir kümesteki 12 tavuk telef oldu. Olay yerinde inceleme yapan Belediye Başkanı Alper Taban, belediye olarak gereken çalışmayı başlattıklarını söyledi.

İnegöl’de dün akşam başlayan ve uzun süren yoğun yağış sonrası, kırsal Özlüce Mahallesi'nde Salih Çakır, İsmail Çakır ve Cemalettin Çakır isimli kardeşlerin su bastı. 2 evin tüm odaları su altında kalırken, bir kümesteki 12 tavuk telef oldu.

Olayın ardından evleri zarar gören aileleri ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, "Tavuklar telef olmuş. İtfaiye çağırdık, rapor tutuyorlar. BUSKİ de bir çalışma yapacak. Can kaybı olmaması sevindirici. Maddi bir zarar var. Belediye olarak desteğimizi vereceğiz. Umuteli ekibimiz de gereken çalışmaları yapacak. Belediye olarak üzerimize düşeni yapacağız. Vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun. Allah böyle afetler yaşatmasın inşallah bir daha” dedi.

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