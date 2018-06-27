Yabancılardan bağımsızlık kutlaması

ALANYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Letonya, Litvanya ve Estonya'nın 100'üncü bağımsızlık yılı kutlandı.

18'inci Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali kapsamında Letonya'dan Talsi, Litvanya'dan Trakai ve Silute, Polonya'dan Wodzislaw Slaski, Çin'den Fushun, Rusya'dan Murmanks ve Dergaçi olmak üzere 110 kişilik heyet festivalde Baltık ülkeleri Letonya, Litvanya ve Estonya'nın 100'üncü bağımsızlık yılını kutladı. Letonya'nın Türkiye Büyükelçisi Peteris Karlis Ekferts de kutlamalara Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in konuğu olarak katıldı.

Kendi gelenek görenek ve kültürlerini tanıtan kardeş şehirler vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Tanıtım stantları, halk dansları toplulukları, el sanatları sergileriyle Baltık mutfağı lezzetleri sunuldu.

Geleneksel yemeklerden Başkan Yücel'e ikram eden kardeş şehirler, ülkelerine özgü hediyeler vererek burada olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti. Başkan Adem Murat Yücel, "Sizleri burada ağırlamaktan son derece memnunuz, festivalimize renk kattınız" dedi.

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