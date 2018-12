Yabancı öğrenciler için uyum toplantısı yapıldı

TÜRKİYE’de Göç Politikalarının Geliştirilmesinin Desteklenmesi (MIND) projesi kapsamında, Türkiye’de yabancı üniversite öğrencilerinin sahip oldukları hak ve yükümlülükler ile ilgili 'Uyum Buluşmaları' toplantısının üçüncüsü, İzmir’de düzenlendi.

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) ve İzmir Valiliği iş birliğinde Karaca Kültür Merkezi’nde "Uyum Buluşmaları" toplantısının üçüncüsü düzenlendi. Toplantıda, Türkiye’de Göç Politikalarının Geliştirilmesinin Desteklenmesi (MIND) projesi kapsamında, Türkiye’de yabancı üniversite öğrencilerinin sahip oldukları hak ve yükümlülüklerle ilgili bilgilendirme yapıldı. Toplantıda, projenin Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda ele alınan alanlarla ilgili tüm taraflarda farkındalığın arttırması ve bu alanlarda Türkiye’nin daha kuvvetli bir göç yönetim stratejisi ve sistemi oluşturma gayretini desteklemesinin beklenildiği vurgulandı. Aynı zamanda toplantıda, mevzuat kapsamında yabancı öğrencilerin ikamet iş ve işlemlerinin yanı sıra Türkiye’deki uyum süreçlerine katkıda bulunmaya yönelik konular ele alındı.

AMAÇ TEK YÖNLÜ BİLGİLENDİRME YAPMAK DEĞİLDİR

Türkiye’de Göç Politikalarının Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi’nin 2 yıl süresince devam etmesinin planlandığını açıklayan Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Ulusal Proje Sorumlusu Dr. Hakkı Onur Arıner, şunları söyledi:

"Yaklaşık iki hafta önce 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 164 ülke, Fas’ta dünya tarihinde uluslararası ilişkiler açısından bir ilki gerçekleştirerek uluslararası göçün yönetim alanında ortak ilkeler koyan güvenli, sistemli ve düzenli göç için 'Göç İçin Küresel Mutabakatı' kabul etmiştir. Türkiye’nin bu önemli belgenin yazımında ve kabul edilmesinde büyük katkılarının bulunduğunu göçün yönetimi alanında pratikte gösterdiği hususları bu sürecin her aşamasında yansıttığını belirtmek gerekmektedir. Göç İçin Küresel Mutabakatın üçüncü hedef başlığı göçün bütün aşamalarında doğru ve zamanlı bilginin temin edilmesi olarak hedeflenmiştir. Burada üçüncüsünü düzenlediğimiz toplantıların amacı da, Türkiye’de yaşayan yabancılara en yetkili uzmanlar tarafından hak ve yükümlülüklerinin aktarılmasıdır. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda öğrenciler için çok önemli yükümler bulunmaktadır. Örneğin öğrenci olarak Türkiye’de geçirdiğiniz sürecin yarısı uzun dönem ikamet izni için gerekli olan ikamet iznine sayılmaktadır. Kanundaki bir diğer önemli hüküm, mezun olduktan sonra Türkiye’de kalmanız için sizlere ikamet hakkı tanınmasıdır. Vurgulanması gereken bir diğer konu, bu toplantılardaki amaç tek yönlü bilgilendirme yapmak değildir. Sizlerden var olan politikalarla ilgili geri dönüş almayı hedefliyoruz. Bu toplantıların Uluslararası arenada örnek uygulama olarak görülmesi için elimizden geleni yapacağımızı bildirmek isterim."

Toplantıda konuşma yapan İzmir Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Havuz ise "Medeniyetin beşiği ve insanlık tarihiyle eş kültür mirasına sahip ülkemize dünyanın her yerinden eğitim görmeye gelen binlerce öğrencimiz bulunmaktadır. Çeşitli ülkelerden gelen bu öğrencilerimizin, sadece ikamet izin işlemleri veya bürokratik işlemlerden ziyade ülkemizin kültürüne uyum sağlamalarını amaçlıyoruz. İkamet izni işlemleri ile ilgili önerilerinizi iletmenizi hedefliyoruz çünkü bu toplantı sizlerden bir şeyler almaya yönelik bir toplantı. Yaşayan sizsiniz, öğrencilik işlemleri, ikamet işlemleri, ülkedeki diğer işlem ve sorunları bilenler de sizlersiniz çözüm ise bizde. Burada sorunlarımızı iletip çözmeye çalışacağız" dedi.

UYUM BULUŞMALARINI 81 İLE YAYMAK TEMEL HEDEFİMİZ

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) Uyum ve İletişim Daire Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, uyum buluşmalarının temel amacının öğrencilerin barış ve uyum içinde hayatlarına devam etmesi olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün ülkemiz 190 farklı milletten 4 buçuk milyona yakın insana ev sahipliği yapmaktadır. Bu 4 buçuk milyon insan içinde ülkemizde eğitim görmek amacıyla 130 bini aşkın öğrenci bulunmaktadır. GİGM olarak bizler, yüksek öğrenim gören öğrencilerin idari işlerinin yanı sıra onların Türk toplumuyla olan uyumunda öncül rol üstlenmekteyiz. Ülkemizde yaşanan gelişmeler doğrultusunda belirgin bir artış gösteren uluslararası öğrenci hareketliliği gerek kalite, gerekse sosyal kültürel, ekonomik ve politik katkılar açısından hem öğrencilerin kendi ülkelerine hem de ev sahipliği yapan ülkeye büyük katkılar sağlamaktadır. Altı farklı dilde hizmet veren mobil uygulamamızla, GİGM duyuruları, iletişim merkezine başvuruda bulunma, Türkiye’de yaşam rehberi, sıkça sorulan sorular, sesli çeviri hizmeti yer almaktadır. Mobil uygulamamız 60 bin kişi tarafından indirilmiştir ancak arttırılmasına yönelik güncelleme çalışmalarımız devam etmektedir. Sizlerin bilgilenme ihtiyacını karşılamak adına aynı zamanda Yabancılar İletişim Merkezi dediğimiz Yimer, göçe dair sorun ve taleplerinizi iletebileceğiniz bir merkezdir. Yimer 157, aylık 150 bin, günlük ise 5 bin çağrı cevaplanmaktadır. GİGM olarak ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak sağlık, eğitim, çalışma, Türk kültürü ve tarihi, sanatsal konularda da hizmet veren liveinturkey web sitesi çalışmalarını da başlattık. Son aşamaya giren web sitemizin de 2019 yılı başında devreye girmesini planlıyoruz."

'HER GÖÇ BİR HİKAYE BARINDIRIR'

Kendisinin de İzmirli olduğunu dile getiren Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, "Bizim için her göç bir insandır ve her göç içinde bir hikaye barındırır. Biz sizleri aramızdaki yabancılar değil misafirlerimiz olarak kabul ediyoruz. Göç İdaresi, Yabancılar ve Uluslararası Kanun çerçevesinde size verilen hizmetleri gerçekleştirmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bize bir medeniyet ufku ve zihni çiziyor. Biz başkalarının düşündüğü gibi düşünemeyiz. Bizim kadim coğrafyamızda aklımız ve politikalarımız medeniyete uzanan bir eldir. Şefkat elidir, merhamet elidir, akıl elidirö dedi.

Hande NAYMAN / İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI